Usa-Russia, Trump: "Conclusa telefonata di grande successo con Putin. La Russia ci fornirà gasolio"
"Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio, i prezzi per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente"
© Afp
La Russia fornirà oltre 300mila tonnellate di gasolio ai mercati statunitense e globale nell'immediato, altre 500mila tonnellate nel mese di novembre e ulteriori un milione di tonnellate subito dopo. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social. La Casa Bianca, annuncia il Tesoro americano, ha sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo.
Trump: Russia fornirà gasolio
"Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Vladimir Putin, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300mila tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, altre 500mila tonnellate nel mese di novembre e un milione di tonnellate subito dopo". Così il presidente americano Donald Trump.
"I prezzi del gasolio caleranno rapidamente"
"Inoltre, in base alla capacità delle loro raffinerie, la Russia consegnerà, in tempi brevi, ulteriori 3 milioni di tonnellate di gasolio. Grazie al nostro controllo dello Stretto di Hormuz e a questo importante annuncio sull'energia russa, i prezzi del gasolio per gli americani - e per il mondo intero - caleranno rapidamente e in misura record", ha aggiunto Trump, sottolineando che "garantire prezzi più bassi per gli americani, in particolare per i nostri grandi agricoltori, allevatori e autotrasportatori, è la mia priorità assoluta. Si tratta di un annuncio di enorme importanza. Va inoltre chiarito che l'Iran non otterrà armi nucleari".
La Casa Bianca sospende le sanzioni sul diesel russo
"Oggi, su disposizione del Presidente Trump, l'Office of Foreign Assets Control (Ofac) sta emettendo con effetto immediato una licenza generale temporanea per consentire la fornitura di diesel russo al mercato globale", ha annunciato su X il Dipartimento del Tesoro americano.