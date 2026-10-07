"Della lettera" inviata a Bruxelles, oggi "chiaramente ho avuto modo di parlare con la presidente von der Leyen" ed "è un tema che tra l'altro non ha posto solamente l'Italia, ma ha fatto, per esempio, anche la Grecia. Qual è la questione che noi poniamo? Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali. Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata tre anni fa. Tre anni fa l'Europa ha licenziato i piani nazionali con un'inflazione programmata all'1,8%, oggi quell'inflazione è molto più alta e questo comporta, presumo per la totalità degli Stati membri, dei costi automatici maggiori", aggiunge Meloni, spiegando che "noi abbiamo, nel nostro ordinamento in Italia, una serie di adeguamenti automatici all'inflazione, come per le pensioni e l'assegno unico.