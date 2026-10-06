Energia, von der Leyen: "Aiuti mirati a chi ne ha bisogno, no a sostegni generalizzati"

L'Unione europea deve mettere gli Stati membri nelle condizioni di affrontare le conseguenze immediate dell'emergenza energetica, evitando però interventi generalizzati. È la linea indicata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento alla plenaria di Strasburgo. "Il nostro ruolo è fornire agli Stati membri gli strumenti e la flessibilità necessari per reagire. Ecco perché ad aprile, proprio all'inizio della chiusura dello Stretto di Hormuz, abbiamo introdotto un quadro temporaneo di aiuti di Stato", ha spiegato von der Leyen.