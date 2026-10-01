Inflazione, Ue: "Arrivata la lettera di Meloni, ma abbiamo già concesso maggiore flessibilità agli Stati membri"

"Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della presidente del Consiglio Meloni e del premier Babis e la stiamo esaminando". A dirlo la portavoce della Commissione Ue Paula Pinho, interpellata nel corso dell'incontro con la stampa sulla richiesta dell'Italia di maggior flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. "È prassi normale, in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane, ricevere contributi, idee e suggerimenti dagli Stati membri; li stiamo quindi valutando e le discussioni proseguiranno in sede di Consiglio europeo", ha aggiunto. Tuttavia, ha sottolineato Pinho, "abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri".