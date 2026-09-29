Bollette, Eni lancia una nuova offerta: "Sconto del 30%" | Enel fa eco: "Per noi è attiva da mesi"
Dopo il settore carburanti, i due colossi energetici intervengono sui costi di luce e gas. Risparmi stimati in centinaia di euro all'anno per le famiglie. Intanto Arera annuncia: elettricità +37,3% per i vulnerabili nel quarto trimestre
© Afp
E dopo i carburanti, ora è la volta delle bollette. Eni ed Enel hanno annunciato nuove offerte con cui promettono di abbattere fino al 50% il costo dell'energia per i cittadini. A lanciare la novità è stato per primo il Cane a sei zampe, definendola un "nuovo contributo alle famiglie italiane nell'ambito dell'iniziativa Eni per l'Italia".
Eni: "Sconto del 30%, risparmi per 200 euro annui"
La nuova offerta di Eni, si legge in un comunicato dell'azienda, sarà valida dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Chiunque aderirà potrà avvalersi di uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, e potrà farlo con prezzo bloccato per due anni. Secondo le stime del Cane a sei zampe, lo sconto dovrebbe valere circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro.
Nell'ambito dell'offerta, Eni promette di mantenere invariati i prezzi della materia prima, "facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento". L'iniziativa, ricorda l'Enel, potrà essere sottoscritta anche da chi è già cliente: in questo caso sarà sufficiente effettuare un cambio offerta tramite qualsiasi canale Plenitude.
Enel: "Offerta valida da aprile"
Poche ore dopo l'annuncio, Enel ha pubblicato una nota ricordando che dall'aprile 2026 è attiva "l'offerta a prezzo fisso "Digital luce" di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso". "Anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti", specifica l'azienda. "È la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari". Anche in questo caso, l'offerta garantirebbe "per la famiglia media (2MWh l'anno) uno sconto di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso".
Arera: tariffa elettricità +37,3% nel IV trimestre per i vulnerabili
Nel quarto trimestre del 2026, la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili servito in Maggior Tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Lo annuncia l'Arera precisando che l'aumento è dovuto all'incremento dei costi di acquisto dell'energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all'ingrosso (PUN) nel prossimo trimestre nonché la formazione, nel III trimestre, di prezzi all'ingrosso più elevati di quelli stimabili a giugno per l'instabilità geopolitica internazionale.