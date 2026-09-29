Bollette, Eni lancia una nuova offerta: "Sconto del 30%" | Enel fa eco: "Per noi è attiva da mesi"

La nuova offerta di Eni, si legge in un comunicato dell'azienda, sarà valida dal primo ottobre e per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude. Chiunque aderirà potrà avvalersi di uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, e potrà farlo con prezzo bloccato per due anni. Secondo le stime del Cane a sei zampe, lo sconto dovrebbe valere circa 100 euro all'anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro.