L'Unione Europea prevede un inverno impegnativo: "I prezzi dell'energia saranno molto alti"

"Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento" di energia "ma prevediamo prezzi molto alti". Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale energia a Dublino, sottolineando che anche se non dovesse "esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento, per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa". L'Ue - ha aggiunto - sta "quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, per renderle più efficienti".