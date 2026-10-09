Carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio: torna a 2,19 euro

Nonostante il clamoroso balzo delle quotazioni petrolifere internazionali, ora Eni ha deciso di riportare il tetto al livello originario, a 2,19 euro al litro, con un calo di due centesimi al litro. Il risultato è che il prezzo medio nazionale del gasolio scende. "L'effetto collaterale è che per i concorrenti si fa sempre più difficile tenere il passo di Eni: sommando la quotazione Cif Med del gasolio, l'accisa e l'Iva, ora si ottiene un prezzo di 2,197 euro, appena sette millesimi sopra il tetto Eni. Sette millesimi che dovrebbero coprire tutti i costi e i margini di distribuzione". Lo riporta Staffetta Quotidiana.