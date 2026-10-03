Cgia, per benzina e diesel famiglie e imprese spenderanno a ottobre 1,1 miliardi in più: Roma e Milano le più colpite

A soffrire maggiormente sono soprattutto pendolari che vivono nelle aree meno servite dal trasporto pubblico. Per chi non ha alternative concrete all’auto privata, l’aumento del prezzo di benzina e diesel si traduce direttamente in una maggiore spesa mensile per andare al lavoro. È proprio su questa fascia di popolazione che il caro carburanti rischia di incidere di più, perché ridurre i consumi o cambiare mezzo di trasporto spesso non è un’opzione praticabile.