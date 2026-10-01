Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi: "Fino al 31 ottobre"
La società segue l'esempio di Eni, IP e Q8 raccogliendo l'appello delle istituzioni. Decisivo il dialogo del governo italiano con le autorità libiche
© Afp
Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche la società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest ha deciso di seguire la scia di Eni, Ip e Q8 e dunque "adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio".
La nota ufficiale e la durata della misura
Tamoil lo ha annunciato in una nota ufficiale, in cui spiega di aver accolto "gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori". La società, si legge ancora, "intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti". Come negli altri tre casi, le misure adottate sono straordinarie e rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. Con l'obiettivo dichiarato di "generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva".
Il dialogo con Chigi e la reazione alla situazione globale
La mossa di Tamoil era stata preannunciata ieri sera da fonti di Palazzo Chigi, che avevano reso noto di aver avviato un dialogo con il governo libico per favorire l'adesione del marchio all'appello sul price cap. L'iniziativa, spiega la società, si inserisce nel contesto delle condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti, con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici. "Tamoil conferma la propria volontà di operare come partner responsabile al servizio del Paese, dei propri clienti e degli operatori della rete, contribuendo, per quanto possibile, ad attenuare gli effetti delle attuali tensioni internazionali sul mercato dei carburanti".