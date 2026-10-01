Caro carburanti, anche Tamoil adotta il tetto ai prezzi: "Fino al 31 ottobre"

Tamoil lo ha annunciato in una nota ufficiale, in cui spiega di aver accolto "gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori". La società, si legge ancora, "intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l'attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti". Come negli altri tre casi, le misure adottate sono straordinarie e rimarranno in vigore fino al 31 ottobre 2026. Con l'obiettivo dichiarato di "generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva".