Caro carburante, la storia di Valentina: "Percorro 90 km al giorno per andare al lavoro e spendo almeno 260 euro al mese"

Durante la puntata del primo ottobre di "Dritto e rovescio" è andato in onda un collegamento da Val Brembo in provincia di Bergamo per parlare di caro vita e dei problemi legati all'aumento dei prezzi. L'inviato ha intervistato Valentina una giovane che ogni giorno per il tragitto casa - lavoro è costretta a spendere molti soldi per coprire le spese di benzina, una vera e propria emergenza salariale per i pendolari.

"Ogni giorno percorro 90 km per andare a lavoro e spendo almeno 260 euro al mese ed è insostenibile - ha detto Valentina - un anno fa arrivavo quasi a 200 euro". "Quei 60 euro in più possono sembrare pochi - ha aggiunto la donna - ma in realtà per una giovane ragazza che vorrebbe avere la sua indipendenza sono tanti, soprattutto perché non è una spesa che si può scegliere se sostenere o no, vorrei andare a vivere da sola e costruire il mio futuro e la mia indipendenza ma purtroppo le spese sono alte".