Autotrasporto, Salvini conferma incontri martedì a Milano: "Chiedo buon senso e rispetto"

"A tutti ho chiesto buonsenso e rispetto per il lavoro degli altri: alcuni blocchi stanno danneggiando il lavoro di tanti altri loro colleghi". Lo ha affermato parlando a Rds il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, confermando per martedì 20 ottobre in Prefettura a Milano gli incontri con delegazioni di associazioni, sindacati e delegazioni degli autotrasportatori che protestano contro il caro carburanti "Faremo tutto quello che è nella nostra disponibilità di fare", ha assicurato il ministro. Puntando il dito, in particolare, contro le "demenziali norme europee sulle emissioni" per le proteste degli autotrasportatori delle isole. E garantendo, di contro, l’intenzione del Governo di "sbloccare risorse già finanziate rallentate per motivi burocratici e aggiungerne di altre".