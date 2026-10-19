Proteste studentesche: uno su tre partecipa in maniera attiva, ben sei su diecicondividono le ragioni dei manifestanti

Da non sminuire, anche se alcune istanze possono non essere corrispondenti alla prova dei fatti: se è vero che negli ultimi anni è cresciuta la spesa in difesa, è anche vero che questo non è avvenuto a scapito degli investimenti sulla scuola, che sono aumentati a loro volta andando a pareggiare l’inflazione (cosa che invece non è avvenuta in Francia).