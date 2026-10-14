Studenti in tenda anche contro il caro-trasporti, e hanno ragione: solo in Campania ed Emilia-Romagna è gratis (ISEE permettendo)

A Napoli e in tutta la Campania, ad esempio, è stata confermata la gratuità dell'abbonamento per gli studenti tra gli 11 e i 26 anni residenti nella Regione, a patto di avere un ISEE non superiore a 35.000 euro. Questo titolo è valido per il percorso casa-scuola o università e permette di coprire a costo zero la mobilità legata allo studio.