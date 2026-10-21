Dopi i recenti disordini, secondo quanto riferito da TikTok, la società "condanna ogni forma di violenza e non consente contenuti che la incitano o promuovono attività criminali. Distinguiamo tra i contenuti che documentano le proteste e quelli che incitano alla violenza, garantendo l'accesso alle informazioni e il dibattito pubblico, contrastando al contempo l'uso improprio della piattaforma". "In risposta ai recenti disordini, - annuncia - abbiamo attivato una task force e rafforzato le attività di moderazione, anche attraverso tecnologie di riconoscimento di immagini e audio".