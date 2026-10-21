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Scontri in piazza, TikTok: "Condanniamo la violenza, abbiamo attivato una task force"

Rafforzate attività di moderazione, anche con tecnologie di riconoscimento immagini e audio

21 Ott 2026 - 16:19
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Dopi i recenti disordini, secondo quanto riferito da TikTok, la società "condanna ogni forma di violenza e non consente contenuti che la incitano o promuovono attività criminali. Distinguiamo tra i contenuti che documentano le proteste e quelli che incitano alla violenza, garantendo l'accesso alle informazioni e il dibattito pubblico, contrastando al contempo l'uso improprio della piattaforma". "In risposta ai recenti disordini, - annuncia - abbiamo attivato una task force e rafforzato le attività di moderazione, anche attraverso tecnologie di riconoscimento di immagini e audio".

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Le misure di Tiktok anti-violenza

 Secondo quanto riferito da TikTok, "con l'evolversi della situazione, continuiamo la nostra attività di moderazione, rimuovendo i video, sospendendo le Live e bloccando gli account che violano le nostre regole. Finora, i tassi di violazione restano in linea con quelli osservati nei periodi precedenti. Stiamo inoltre collaborando con partner di fiducia, tra cui fact-checker indipendenti, per identificare le potenziali minacce emergenti".

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Secondo la società, inoltre, sono state introdotte "ulteriori misure di sicurezza, tra cui il blocco dei termini di ricerca che incitano alla violenza o ad attività criminali, la disattivazione del completamento automatico per le ricerche relative alle proteste e la limitazione dei suggerimenti di ricerca. Stiamo inoltre invitando gli utenti a consultare fonti affidabili e a utilizzare le Live in modo responsabile, limitando temporaneamente alcune funzionalità di monetizzazione delle dirette relative alle proteste, per prevenire eventuali forme di sfruttamento economico".

La mappa della guerriglia urbana a Milano

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