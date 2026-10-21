Roma, parlano i ragazzi della minicar: "Abbiamo copiato TikTok, lì non succedeva niente di male"

Il primo a rispondere alle domande degli inquirenti - riporta Il Messaggero - è stato il più grande, 17 anni, che quella sera si trovava alla guida della minicar; poi è stata la volta del 16enne, il passeggero, presunto autore delle spinte ai danni dei malcapitati. Sarebbe stato proprio lui, tra l'altro, a togliere le mani dal manubrio del monopattino all'attore, 42enne. Gli indagati, accompagnati alla Procura minorile dai legali e dai genitori, hanno confermato quanto detto al pm della Procura ordinaria di Roma Ambrogio Cassiani la scorsa settimana, quando sono stati perquisiti e denunciati: usciti di casa "per trascorrere del tempo insieme, come facevamo spesso", avrebbero spinto tre delle quattro persone che hanno sporto denuncia. Dei quattro blitz contestati nel capo di imputazione, infatti, i due ne hanno ammessi tre.