Roma, aggressioni in minicar: nuovo intervento chirurgico per l'attore Iacopini
L'attore di Suburra è stato colpito il 5 ottobre a Monteverde mentre viaggiava a bordo di un monopattino: la sua prognosi resta strettamente riservata
© Ansa
Resta "strettamente riservata" la prognosi dell'attore Davide Iacopini, attualmente ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con un calcio sferrato da una minicar la scorsa settimana mentre viaggiava a bordo di un monopattino. "Il paziente prosegue il decorso postoperatorio con una buona stabilità complessiva dei parametri vitali, compatibilmente con la gravità delle lesioni post-traumatiche iniziali" si legge nel bollettino medico.
"Intervento riuscito"
L'attore nella notte di venerdì è stato sottoposto a un secondo intervento neurochirurgico. "L'operazione, eseguita dall'équipe della Uoc Neurochirurgia diretta dal prof. Riccardo Ricciuti, è perfettamente riuscita", sottolinea l'ospedale spiegando che Iacopini è ricoverato in terapia intensiva e "ancora necessita di un monitoraggio e di un trattamento intensivo massimale, che nei prossimi giorni verrà modulato ed eventualmente ridotto sulla base delle necessità cliniche".
Indagini in corso
Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine. Sono una quarantina le telecamere che gli inquirenti stanno analizzando nell'ambito dell'indagine sulle aggressioni all'attore Iacopini e ad altre cinque persone da parte di due giovani a bordo di una minicar nera avvenute tra il 4 il 5 ottobre. Chi indaga, coordinato dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, è al lavoro sui filmati delle apparecchiature video presenti nei quartieri Monteverde Vecchio - teatro dei blitz - e di Testaccio. L'obiettivo è ricostruire il percorso del mezzo e individuare un frammento chiaro con la targa. Intanto è finito agli atti del procedimento, in cui si procede per tentato omicidio, un cappello che gli aggressori avrebbero perso dopo avere colpito un giovane su ponte Testaccio. Infine gli inquirenti stanno cercando riscontri sulla denuncia presentata il 7 ottobre da un avvocato, padre di due minorenni, sul furto di una minicar nera diesel, che sarebbe stata rubata dopo le 20.30 del 5 ottobre.