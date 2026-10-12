Roma, aggressioni in minicar: nuovo intervento chirurgico per l'attore Iacopini

Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine. Sono una quarantina le telecamere che gli inquirenti stanno analizzando nell'ambito dell'indagine sulle aggressioni all'attore Iacopini e ad altre cinque persone da parte di due giovani a bordo di una minicar nera avvenute tra il 4 il 5 ottobre. Chi indaga, coordinato dal sostituto procuratore Ambrogio Cassiani, è al lavoro sui filmati delle apparecchiature video presenti nei quartieri Monteverde Vecchio - teatro dei blitz - e di Testaccio. L'obiettivo è ricostruire il percorso del mezzo e individuare un frammento chiaro con la targa. Intanto è finito agli atti del procedimento, in cui si procede per tentato omicidio, un cappello che gli aggressori avrebbero perso dopo avere colpito un giovane su ponte Testaccio. Infine gli inquirenti stanno cercando riscontri sulla denuncia presentata il 7 ottobre da un avvocato, padre di due minorenni, sul furto di una minicar nera diesel, che sarebbe stata rubata dopo le 20.30 del 5 ottobre.