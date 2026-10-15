"Mio figlio deve pagare ma non è un mostro, dovrà assumersi le sue responsabilità. Vorrei parlare con la mamma di Davide Iacopini e chiederle scusa". Così a La Repubblica la mamma del 16enne seduto sul lato del passeggero della minicar nera che, per giorni, a Roma ha seminato il terrore. Mentre, la madre del 17enne alla guida, attraverso il suo avvocato, afferma, unendosi alle scuse rivolte all'attore ferito: "Non ci eravamo accorti di niente, siamo sconvolti". Al citofono, invece, risponde a giornalisti e curiosi: "Non ha fatto niente, non è possibile. Vi state sbagliando, non può essere lui". La prima, invece, ammette di aver notato dei cambiamenti nel suo ragazzo: "L'ho visto piangere, l'ho visto vomitare, con il suo amico si è portato un peso che non aveva il coraggio di raccontare. Allora ho chiamato l'altra mamma e abbiamo iniziato a monitorarli, fino all'altra notte. Siamo state noi a farli confessare in caserma". Lì, uno piangeva, l’altro guardava fisso il muro. Insieme fino all'ultimo, anche davanti al pm e ai carabinieri.