Aggressioni in minicar a Roma, una residente: "Mi hanno fatto sbandare in monopattino"

"Stavo andando in monopattino - ha raccontato la donna al programma di Canale 5 -. Ero sul lato destro della strada, andavo pianissimo. Mi ha affiancato una minicar bianca, ho sentito gente che rideva dalle mie spalle. Mi hanno fatto sbandare e sono finita su un cofano di un'altra auto parcheggiata. La stessa cosa era successa a un ragazzo quaranta metri prima; poi per fortuna è passata una macchina della polizia locale a cui abbiamo segnalato l'episodio. Sembra che stessero girando cercando persone in monopattino da far cadere".