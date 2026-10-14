ACCUSATI DI TENTATO OMICIDIO

Minicar a Roma, individuati i due presunti aggressori dei passanti: sono due minorenni

Sul cellulare di uno dei minori è stata trovata un'applicazione che monitorava i movimenti utile ai genitori per controllare i figli

14 Ott 2026 - 11:33
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Sono stati individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito, a bordo di una minicar, i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un sedicenne e un diciassettenne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I due, convocati in caserma dal Pm nella notte tra martedì e mercoledì, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio.

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Le indagini

 Il cerchio attorno alla coppia si era stretto già da qualche giorno quando gli inquirenti avevano elaborato l'identikit di uno dei due presunti responsabili. La svolta è arrivata nella notte tra martedì e mercoledì quando i carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato una minicar compatibile per caratteristiche e fattezze a quella utilizzata per aggredire i passanti. A questo proposito, chi indaga, ha poi provveduto a denunciare le due persone gravemente indiziate di trovarsi a bordo del mezzo, ovvero il conducente e il passeggero. Convocati e sentiti in caserma dal Pm della procura di Roma, Ambrogio Cassani, a cui hanno ammesso le proprie responsabilità. 

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Il proprietario dell'auto è il figlio di un carabiniere

 Uno dei denunciati per le aggressioni della minicar sarebbe figlio di un carabiniere e in particolare sarebbe proprietario del mezzo. Alla minicar nera si è arrivati grazie anche alla testimonianza di un meccanico che ha raccontato di avere montato dei led rossi in prossimità dalla targa e posto degli adesivi. Secondo quanto raccontato dai minorenni tra il 4 e il 5 ottobre stavano festeggiando il compleanno di uno dei due. L'accusa per i due - denunciati a piede libero - è di tentato omicidio ma ora toccherà alla Procura dei minori valutare l'impianto accusatorio.

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Su uno dei cellulari dei minori c'era un'app che monitorava i movimenti

 Sul cellulare di uno dei minori, reo confessi dell'aggressione all'attore Davide Iacopini e ad altre cinque persone, è stata trovata un'applicazione che monitorava i movimenti utile ai genitori per controllare i figli. L'auto è stata individuata ed è stata posta sotto sequestro.

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