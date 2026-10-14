Il cerchio attorno alla coppia si era stretto già da qualche giorno quando gli inquirenti avevano elaborato l'identikit di uno dei due presunti responsabili. La svolta è arrivata nella notte tra martedì e mercoledì quando i carabinieri della compagnia di Roma San Pietro e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dalla procura della Repubblica di Roma, hanno sequestrato una minicar compatibile per caratteristiche e fattezze a quella utilizzata per aggredire i passanti. A questo proposito, chi indaga, ha poi provveduto a denunciare le due persone gravemente indiziate di trovarsi a bordo del mezzo, ovvero il conducente e il passeggero. Convocati e sentiti in caserma dal Pm della procura di Roma, Ambrogio Cassani, a cui hanno ammesso le proprie responsabilità.