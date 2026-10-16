Aggressioni in minicar a Roma, alle autorità cellulari e dashcam | Il fratello del 16enne: "I due non dovevano frequentarsi più, ma..."

Il 26enne ha affermato che ora il fratellino deve fare i conti con la giustizia, ma ha scongiurato le voci riguardo alla famiglia "disastrata" che avrebbe avuto ripercussioni su di lui: "Ha sbagliato, ha fatto un'infamità ed è giusto che paghi. Solo pagando il conto con la giustizia può crescere. È successa questa cosa: sia lui che noi, come famiglia, dobbiamo farci i conti. Ma la nostra non è una famiglia problematica. Mio padre è morto nel 2016, abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma ci siamo ripresi".