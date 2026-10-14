Tra le disposizioni che non entreranno nel testo approvato dal Consiglio dei ministri c’è la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni. L'ipotesi era comparsa nella prima versione della proposta, ma è stata successivamente eliminata. A chiarirlo è una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo cui la decisione è stata presa su volontà del ministro Matteo Salvini, con l'obiettivo di privilegiare la sicurezza e una maggiore consapevolezza alla guida. La misura, dunque, non figura nel nuovo testo.