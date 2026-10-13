Dal Consiglio dei ministri via libera al nuovo Codice della strada, al ddl autonomie e al Documento programmatico di bilancio
Via libera alle intese definitive con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per gli automobilisti previste multe tra i 25 euro e i 40mila
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Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi ha dato il via libera al Documento programmatico di bilancio 2026. Il Documento costituisce l'ossatura della manovra e va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. Varato anche il nuovo Codice della strada che prevede numerose novità tra le quali la nuova definizione delle multe e tolto l'obbligo di esibire ai controlli patente e libretto. Esulta Salvini per il Ddl sulle Intese in materia di Autonomia differenziata già sottoscritto da quattro regioni del Nord: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Via libera al decreto ex Ilva per tenere aperto il sito di Taranto in attesa della pronuncia Cassazione e misure a sostegno dei lavoratori. Ok anche alla revisione dello statuto del Friuli Venezia Giulia.
M5s: "Autonomia già demolita dalla Consulta", è una farsa elettorale"
"La legge Calderoli sull'Autonomia Differenziata è stata letteralmente demolita dalla Corte Costituzionale e questa farsa inscenata a Palazzo Chigi è un timbro sulla disperazione di Salvini, non ha alcun valore, è una presa in giro per gli stessi elettori del centrodestra. Siamo di fronte a una mossa disperata e spericolata". Lo dichiarano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.
Romeo sull'autonomia: "Con il via libera di oggi siamo all'ultimo miglio"
"A distanza di nove anni dallo storico referendum sull'autonomia siamo a un passo dal traguardo. Con l'odierna approvazione in Consiglio dei Ministri degli schemi di intesa definitiva e dei disegni di leggi sull'attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia abbiamo superato un altro passaggio prima del traguardo finale", ha spiegato il segretario regionale della Lega Lombarda Salvini, Massimiliano Romeo. Che poi annuncia l'ultimo passo: "Ora manca solo il voto del Parlamento per consentire allaLombardia di ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia".
"Importanti le modifiche approvate": Locatelli sul codice della strada
La ministra Alessandra Locatelli elogia l'approvazione del nuovo codice della strada ed esprime i benefici per le persone con disabilità: "Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato importanti modifiche al Codice della strada che rafforzano e tutelano la mobilità delle persone con disabilità. In particolare, introduciamo l'obbligo per i Comuni di aderire alla Piattaforma Unica Nazionale Informatica dei Contrassegni Unici, per semplificare e rendere più efficace il sistema. È una misura necessaria per garantire ai cittadini con disabilità la possibilità di muoversi e viaggiare senza dover richiedere, ogni giorno e in ogni comune, l'autorizzazione per il proprio mezzo di trasporto ad accedere alle zone a traffico limitato".