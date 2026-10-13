Dal Consiglio dei ministri via libera al nuovo Codice della strada, al ddl autonomie e al Documento programmatico di bilancio

"La legge Calderoli sull'Autonomia Differenziata è stata letteralmente demolita dalla Corte Costituzionale e questa farsa inscenata a Palazzo Chigi è un timbro sulla disperazione di Salvini, non ha alcun valore, è una presa in giro per gli stessi elettori del centrodestra. Siamo di fronte a una mossa disperata e spericolata". Lo dichiarano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.