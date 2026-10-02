Via libera del Consiglio dei ministri al Dpfp e allo scostamento di bilancio a 14 mld | Giorgetti: "Ridotto lo sforzo per la difesa"

Sull'uscita dalla procedura per deficit eccessivo "non è detto che restiamo in procedura - ha continuato Giorgetti -. I dati del deficit 2027 e 2028 sono sopra il 3%, ma devono essere depurati dallo scostamento relativo a difesa ed energia, e di conseguenza se depurate dello 0,6% troverete un dato inferire al 3%. I decimali fanno la differenza e quindi l'auspicio è di aprire quello spazio".