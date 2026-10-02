Via libera del Consiglio dei ministri al Dpfp e allo scostamento di bilancio a 14 mld | Giorgetti: "Ridotto lo sforzo per la difesa"
Il ministro dell'Economia: "Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026. Pil nel 2026 aggiornato all'1%, poi 0,8% nel 2027. Manovra? L'approccio sia più prudente, il contesto richiede attenzione"
© Ansa
Via libera del Consiglio dei ministri al Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta dello 0,3% del Pil per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. "Abbiamo approvato il Dpfp che arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, quindi fare previsioni diventa sempre più complicato", ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Cdm. "Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa", ha aggiunto.
Giorgetti: "Deficit sotto il 3% nel 2026, sale al 3,5% nel 2027
"Il deficit dovrebbe stare sotto il 3% anche nel 2026, ma come sapete non basta e le nostre previsioni sono - tenendo conto della spesa supplementare consentita dalle regole europee - che salga al 3,5% nel 27, 3,3% nel 2028 e 2,4% nel 2029 - ha detto Giorgetti -. Non nascondo l'attenzione con cui monitoriamo la situazione sia dei tassi che dell'inflazione", ha aggiunto.
Sull'uscita dalla procedura per deficit eccessivo "non è detto che restiamo in procedura - ha continuato Giorgetti -. I dati del deficit 2027 e 2028 sono sopra il 3%, ma devono essere depurati dallo scostamento relativo a difesa ed energia, e di conseguenza se depurate dello 0,6% troverete un dato inferire al 3%. I decimali fanno la differenza e quindi l'auspicio è di aprire quello spazio".
"Debito? Sentiero discendente dal 2028"
Per quanto riguarda il debito, "chiaramente abbiamo un impatto che deriva dall'andamento degli interessi. Prevediamo che il sentiero discendente ricomincia dal 2028, quando saranno finalmente esaurite le code per cassa del Superbonus". In particolare, "il profilo tendenziale ci porta al 138,1 nel 2027, 138,4 nel 2027, 137,7 nel 2028 e 136,3 nel 2029".
"Pil nel 2026 aggiornato all'1%, poi 0,8% nel 2027"
"Per quanto riguarda il 2026, abbiamo aggiornato" la stima del Pil "all'1%, rispetto all'originaria prudente stima dello 0,6%. Il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8% nel 2027, 0,9% nel 2028 e 0,8% nel 2029", ha detto Giorgetti.
"L'approccio alla Manovra sia prudente"
"Io monitoro giorno per giorno: oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa, l'approccio deve essere un attimino più prudente" rispetto alle cose "annunciate e che avete riportato, anche se io non vi leggo - ha affermato Giorgetti -. Il contesto però chiaramente richiede maggiore attenzione".
"Non chiediamo altra flessibilità, ma di valutare l'inflazione"
"La proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa e ulteriore flessibilità ma viene fatta per richiamare l'attenzione sul fatto che i target di tre anni fa, fissati con un tasso di inflazione profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale", ha detto in conferenza stampa.
"Uscita di Lagarde dalla Bce? Fare chiarezza al più presto"
"Non entro nella testa della governatrice. Credo che sia opportuno, data anche la situazione generale, fare chiarezza al più presto su questa vicenda", ha detto Giorgetti a proposito della possibile uscita anticipata della numero uno Christine Lagarde dalla Bce. "Al momento non c'è un candidato italiano" per l'eventuale successione, ha aggiunto, ricordando che "l'Italia ha già avuto un grande successo diplomatico con la nomina di Comporti all'Esma".