Giorgetti: "Priorità al taglio delle tasse: sintesi sulla Manovra a breve"

"Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera confermando che la revisione dello scaglione Irpef "è una delle finalità". "Naturalmente sono scelte che dovranno convergere in una sintesi e la sintesi avverrà a breve perché innanzitutto andrà aggiornato il quadro di finanza pubblica", aggiunge. Il ministro ha precisato che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategie e politiche di intervento del governo.