Pensioni 2027, non solo uscita anticipata a 64 anni: dall'Ape sociale al fondo per i nuovi nati, ecco le ipotesi allo studio

Il cantiere della legge di Bilancio 2027 è ufficialmente aperto, e la maggioranza è già in fermento sul fronte pensionistico. Il calendario previdenziale prevede infatti un progressivo innalzamento dei requisiti per accedere alla pensione: il primo adeguamento dovrebbe scattare nel 2027, quando l'età richiesta passerebbe dagli attuali 67 anni a 67 anni e un mese. L'incremento non si fermerebbe però al primo anno: nel 2028 è previsto un ulteriore adeguamento, pari a due mesi. Nel 2067 il requisito anagrafico potrebbe arrivare a 70 anni. Per questo la Lega sta studiando nuove forme di flessibilità in uscita, tra cui quella della pensione anticipata a 64 anni con almeno 25 anni di contributi, con un calcolo interamente contributivo dell'assegno. Ma sul tavolo dell'esecutivo non c'è solo questa proposta. Vediamo le altre.