Pensioni, la Cgil boccia la proposta della Lega: con uscita anticipata a 64 anni e ricalcolo assegno più basso del 10,6%

Un'analisi della Cgil boccia senza appello l'ipotesi avanzata dalla Lega di utilizzare il Tfr per consentire l'uscita anticipata a 64 anni con il ricalcolo contributivo per i lavoratori del sistema misto; secondo il sindacato, la misura non renderebbe più flessibile il sistema previdenziale ma scaricherebbe sui lavoratori il costo dell'anticipo, perché in alcuni casi sarebbe necessario utilizzare il proprio Tfr per raggiungere la soglia richiesta. Con l'effetto finale, denuncia lo studio, che l'assegno pensionistico sarebbe più basso per tutta la vita.