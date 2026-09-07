Legge 104, tutte le novità da conoscere per chi ha una disabilità o è un caregiver

La Legge 104 del 5 febbraio 1992 resta il riferimento per le tutele delle persone con disabilità e di chi se ne prende cura. Ma tra nuove interpretazioni, sentenze e riforme in corso, il quadro sta cambiando. Tre le novità più rilevanti: più flessibilità nell’utilizzo dei permessi per alcuni caregiver della Pubblica amministrazione, garanzia statale fino all’80% per il mutuo prima casa e possibilità di evitare turni notturni e reperibilità anche quando la disabilità della persona assistita non è grave.