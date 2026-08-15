La storia di Simona, caregiver e paziente allo stesso tempo: "Il supporto psicologico è quello manca di più"

"Poi quando la vita mi ha catapultata anche dall’altra parte e tutto è diventato ancora più chiaro. Fortunatamente in Emilia Romagna l'assistenza sanitaria è impeccabile e il rapporto con il medico di base è ottimo. Siamo seguiti con costanza e scrupolosamente. Questo tuttavia non toglie che avere a che fare con un familiare che ha bisogno di assistenza quotidiana necessariamente ti porta a riorganizzare la tua vita in base alle sue esigenze, a rinunciare a parte di essa per far star bene lui".