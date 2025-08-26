Long Term Care, cos'è, a chi serve e perché se ne parla in Italia

Prima di sottoscrivere una polizza LTC è importante considerare alcuni aspetti chiave:

- Età massima di ingresso: di solito tra i 60 e i 70 anni, a seconda della compagnia;

- Stato di salute: la polizza può essere sottoscritta solo da chi è autosufficiente al momento della stipula. È previsto un questionario sanitario obbligatorio. Attenzione a non omettere o falsare informazioni, altrimenti si rischia la riduzione o il mancato riconoscimento dell’indennizzo.

- Periodo di carenza: è il tempo in cui, pur pagando il premio, la copertura non è attiva. In genere è di 1 anno, ma può arrivare a 3 anni per malattie mentali o nervose. Non si applica in caso di infortuni. Alcune compagnie eliminano la carenza in caso di visita medica preventiva.

- Esclusioni: solitamente non sono coperte le situazioni causate da atti volontari contro sé stessi (es. tentativi di suicidio), uso non terapeutico di droghe, abuso di alcol o infortuni legati a sport estremi (es. parapendio).