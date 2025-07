Comunicazione ed educazione sanitaria come forme di cura

La comunicazione scientifica ha un valore strategico che finisce per avere soprattutto un valore fondamentale per la salute pubblica e la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Comunicare in modo corretto e trasparente favorisce, infatti, il consenso informato e anche comportamenti di salute pubblica più responsabili. Inoltre serve a orientare i cittadini vero buone pratiche in modo da ridurre l'impatto sui servizi sanitari. Permette anche di aumentare l'accettabilità sociale delle riforme basate su evidenze scientifiche. In sostanza, una buona comunicazione scientifica rafforza la fiducia e il legame tra scienza, istituzione e cittadini. Ma non solo.