Manovra, Giorgetti da Cernobbio: "In finanziaria misure per evitare il deserto demografico"

"Il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la Legge di Bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto". Lo afferma al Forum Teha di Cernobbio il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo il quale "la variabile demografica è un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del Pil sia sulla produttività". "Sicuramente - prosegue - dovremo prevedere anche regole per richiamare i talenti". Quanto al Pil "L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente: rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica, oggi, per ora, abbiamo acquisito lo 0,8%, e se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%". "La stabilità finanziaria che abbiamo conseguito in questi anni in termini di capacità di gestione del debito pubblico sicuramente ci ha consegnato la capacità di affrontare con diverso atteggiamento la tempesta che si sta profilando sul mercato dei bond dei tassi di interesse a lungo termine", conclude.