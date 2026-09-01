Il mercato del lavoro rimane stabile: occupazione al 63,2%

Il tasso di disoccupazione scende al 5,8% (-0,1 punti), mentre quello giovanile sale al 18,9% (+0,2 punti). La diminuzione degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, ovvero -17mila unità) riguarda soltanto gli uomini e i 35-49enni; nelle altre classi d'età il numero di inattivi è in crescita e tra le donne è sostanzialmente stabile. Il tasso di inattività rimane invariato al 32,8%. A luglio 2026, la crescita del numero di occupati rispetto a luglio 2025 (+1,3%, +307mila unità) interessa soprattutto gli over 50 (+364mila occupati in un anno) e gli under 25 (+96mila unità), mentre si registra un calo tra i 25 e i 34 anni (-79mila unità) e tra i 35 e i 49 (-152mila unità).