Stellantis, Mirafiori si ferma per tre giorni: gli ordini delle vetture ibride hanno superato le previsioni

Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme per tre giorni, il 2, 3 e 4 settembre, a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta: la domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
Il nodo dei motori
"Mancano i componenti legati ai motori perché c'è una richiesta di ordini di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione", ha spiegato Stellantis. Il problema riguarda anche lo stabilimento Teksid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture. Secondo l'azienda, il sito "è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta". Il gruppo ha fatto sapere che sta lavorando "per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta".