Stellantis, Mirafiori si ferma per tre giorni: gli ordini delle vetture ibride hanno superato le previsioni

"Mancano i componenti legati ai motori perché c'è una richiesta di ordini di vetture ibride maggiore rispetto alla produzione", ha spiegato Stellantis. Il problema riguarda anche lo stabilimento Teksid di Carmagnola, che realizza una parte dei motori destinati alle vetture. Secondo l'azienda, il sito "è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta". Il gruppo ha fatto sapere che sta lavorando "per adeguare i livelli produttivi dei motori alla richiesta".