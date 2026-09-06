Il piano di emergenza fu, in buona parte, un ritorno alle origini. Nel rapporto annuale del 2004, Lego indicava esplicitamente la necessità di concentrare il portafoglio sulle attività legate al proprio core business: il sistema di costruzione, il mattoncino, Duplo, City e Technic. I progetti non direttamente collegati al cuore dell'azienda, compresi alcuni videogiochi, vennero trasferiti a partner esterni. Il gruppo decise, inoltre, di ridimensionare capacità produttiva e struttura dei costi. Lego puntò, così, a tagliare circa 700 milioni di corone di spese e, per farlo, ridusse di circa mille unità i posti di lavoro.



I parchi Legoland furono considerati attività non più appartenenti al core business e vennero venduti nel 2005 a Merlin Entertainments. Nel 2004 arrivò anche Jørgen Vig Knudstorp, succeduto a quello che era il presidente e Ceo del gruppo dal 1979, Kjeld Kirk Kristiansen, che fu destinato a diventare l'uomo simbolo del turnaround. È stato Knudstorp, infatti, a dare "nuovo slancio all’azienda, riportando l’attenzione sul core business: il mattoncino e il Lego System in Play", si legge sul sito ufficiale del gruppo, in una fase dove era stata messa sul tavolo una vera e propria strategia di sopravvivenza. Il principio era semplice e - probabilmente - proprio per questo efficace: Lego doveva smettere di inseguire tutto ciò che sembrava nuovo e tornare a essere bravissima in ciò che sapeva fare meglio.