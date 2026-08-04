Il sì che cambia il matrimonio (e il divorzio): ammessi i patti prematrimoniali

Nel nostro Paese, infatti, non esiste una legge ad hoc che permetta di delimitare il perimetro preciso entro cui una coppia intenzionata a convolare a nozze possa muoversi per assicurarsi di non avere sorprese riguardo i propri beni nel caso in cui il matrimonio finisca. Soprattutto a partire dagli anni 2000, però, la Cassazione ha spianato la strada a questo tipo di accordi, anche se non è ancora arrivata al riconoscimento di un patto vero e proprio, sul modello Usa. Fondamentale, in questo percorso di apertura, la tappa segnata dall’ordinanza 20415 del 21 luglio 2025, con la quale la Corte Suprema si era espressa dichiarando valido un accordo, fatto prima di arrivare all'altare, con il quale il marito aveva promesso alla futura moglie che le avrebbe reso i soldi da lei investiti nella ristrutturazione della casa di proprietà dell'uomo. Con questa ordinanza, la Cassazione ha quindi ritenuto ammissibile i patti con oggetto la specifica previsione di una singola posizione (e non dell'intero patrimonio familiare).