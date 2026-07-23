Dai pellicani affamati alle creme per irritazioni: gli strani segnali che anticipano una crisi economica

Prima ancora delle statistiche economiche, spesso è la natura ad anticipare i primi segnali di una crisi. In Perù migliaia di pellicani affamati stanno invadendo i moli delle città costiere. Il motivo di questo comportamento insolito è il ritorno del fenomeno climatico di El Niño, che sta riscaldando terribilmente le acque del Pacifico e spingendo i pesci verso sud o in profondità, rendendoli irraggiungibili ai predatori in superficie. Gli esperti avvertono che lo stesso fenomeno rischia di colpire pesca e intere economie locali del Paese sudamericano. Per questo i pellicani sono diventati un indicatore di una crisi invisibile che potrebbe presto manifestarsi anche nei bilanci statali.