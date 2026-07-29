Tom Brady in vacanza con i tre figli in Alaska: "Il viaggio di una vita"

A giugno, Brady ha celebrato l'inizio dell'estate insieme ai suoi figli con un post su Instagram in onore del loro ultimo giorno di scuola. Brady ha anche annunciato un traguardo importante raggiunto dal figlio maggiore Jack: il diploma di scuola superiore. Per l'occasione, ha condiviso delle foto con due dei suoi figli e una dolce didascalia. "La scuola è finita, l'atmosfera è fantastica, mi manca solo il nostro super senior Jack... Non vedo l'ora di festeggiare insieme", aveva scritto accanto al carosello di foto pubblicato su Instagram mercoledì 3 giugno.