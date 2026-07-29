Tom Brady in vacanza con i tre figli in Alaska: "Il viaggio di una vita"

Tom Brady e i suoi tre figli si stanno godendo una vacanza in Alaska. Martedì 28 luglio, l'ex giocatore professionista della National Football League, 48 anni, ha condiviso una gallery sul suo profilo Instagram dopo aver trascorso del tempo in Alaska con la figlia Vivian, di 13 anni, e i figli Jack, di 18, e Benjamin, 16. Negli scatti si vedono i figli di Brady mentre si divertono con i cani da slitta e posano in riva ad alcuni laghi.
"Il viaggio di una vita"
Una settimana in Alaska con i miei tre migliori amici. "Il viaggio di una vita", ha scritto l'ex giocatore di Nfl nella didascalia. Vivian e Benjamin sono nati dal matrimonio fra Brady e l'ex moglie Gisele Bündchen. Invece il maggiore, Jack, è nato dall'ex moglie Bridget Moynahan.
I festeggiamenti per il diploma di Jack
A giugno, Brady ha celebrato l'inizio dell'estate insieme ai suoi figli con un post su Instagram in onore del loro ultimo giorno di scuola. Brady ha anche annunciato un traguardo importante raggiunto dal figlio maggiore Jack: il diploma di scuola superiore. Per l'occasione, ha condiviso delle foto con due dei suoi figli e una dolce didascalia. "La scuola è finita, l'atmosfera è fantastica, mi manca solo il nostro super senior Jack... Non vedo l'ora di festeggiare insieme", aveva scritto accanto al carosello di foto pubblicato su Instagram mercoledì 3 giugno.
Riunione di famiglia
Più tardi, quello stesso mese, Brady e Moynahan si sono riuniti per festeggiare il figlio Jack. Brady ha condiviso su Instagram una serie di foto della cerimonia di diploma del ragazzo, tra cui una che lo ritrae insieme a Moynahan, 55 anni, a dimostrazione del loro sostegno. L'ex coppia si è mostrata sorridente mentre posava accanto al figlio. Jack indossava una toga e un tocco color bordeaux e stringeva orgogliosamente il suo diploma. Il giocatore della Nfl sfoggiava un abito blu per l'occasione, mentre l'attrice di Blue Bloods indossava un abito a righe bianche e blu.