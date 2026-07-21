Paura per Wanda Nara: ladri entrano in casa mentre ci sono i figli
L'imprenditrice è rientrata d'urgenza dagli Stati Uniti dove era andata per la finale dei Mondiali dopo l'effrazione nella tenuta di Galliate: indagini in corso sui responsabili
Una villa isolata nella campagna lombarda, cinque bambini rimasti soli con la nonna e una banda di ladri capace di muoversi con una sicurezza inquietante. È lo scenario da incubo vissuto nella tenuta italiana di Wanda Nara. La showgirl argentina si trovava negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali quando ha ricevuto una notizia che l'ha spinta a prendere il primo volo per l'Italia.
Il furto nella villa di Galliate con i bimbi in casa
A finire nel mirino dei malviventi è stata la proprietà nella campagna di Galliate, non lontano da Milano, dove in quel momento si trovavano i cinque figli dell'imprenditrice insieme a sua madre, Nora Colosimo. È stata proprio lei a dare l'allarme e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine, mentre Wanda Nara abbandonava ogni impegno newyorkese per accertarsi di persona delle condizioni dei ragazzi.
Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, tra gli otto e i sedici anni, per fortuna stanno tutti bene, anche se lo spavento resta forte. A rassicurare i fan ci ha pensato anche Maxi Lopez, che al momento dell'effrazione si trovava proprio insieme all'ex moglie: "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", ha detto, mentre l'ex compagno di Wanda Nara Mauro Icardi non è intervenuto pubblicamente sulla vicenda.
La refurtiva e i sospetti sui responsabili
Secondo quanto riportato dalle cronache locali, Wanda Nara avrebbe raccontato agli inquirenti di essersi vista sottrarre passaporti, orologi, documenti di viaggio, borse e vestiti, con i ladri che si sarebbero diretti dritti verso la sua camera.
Un dettaglio che alimenta un sospetto ben preciso tra gli investigatori: chi ha agito conosceva bene la struttura della villa e i suoi punti deboli, colpendo proprio nel momento in cui in casa erano rimasti solo i ragazzi e la nonna. Non si esclude, tra le ipotesi al vaglio, la presenza di una "talpa" in grado di fornire indicazioni preziose sulla proprietà.