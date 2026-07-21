Valentino, Costantino, Benedicto, Francesca e Isabella, tra gli otto e i sedici anni, per fortuna stanno tutti bene, anche se lo spavento resta forte. A rassicurare i fan ci ha pensato anche Maxi Lopez, che al momento dell'effrazione si trovava proprio insieme all'ex moglie: "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", ha detto, mentre l'ex compagno di Wanda Nara Mauro Icardi non è intervenuto pubblicamente sulla vicenda.