Quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi è stata una delle relazioni più mediatizzate del mondo dello spettacolo e del calcio. Dopo il matrimonio celebrato nel 2014 e la nascita delle due figlie, la coppia ha attraversato anni di alti e bassi fino alla definitiva rottura. Negli ultimi mesi accuse reciproche, tensioni familiari e procedimenti giudiziari hanno trasformato la separazione in un caso seguito dalla stampa internazionale. E la partita non è ancora chiusa.