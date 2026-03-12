Mauro Icardi vola a Istanbul con China Suarez, ma c’è anche Wanda Nara
L'attaccante del Galatasaray ha avviato un’azione legale per riottenere gli immobili acquistati in Italia durante il matrimonio con la showgirl argentina
La loro storia è stata per anni un intreccio di amore, calcio e polemiche. Ora, però, tra Mauro Icardi e Wanda Nara resta soprattutto una lunga scia di questioni legali ancora aperte. L’ultimo capitolo, come riporta l'Adnkronos, si sta consumando nelle aule del Tribunale di Milano, dove l’attaccante argentino ha avviato una causa per ottenere la restituzione di alcuni immobili acquistati in Italia durante il matrimonio.
La vicenda è stata affrontata nella prima udienza davanti alla giudice Ilaria Gentile, della quinta sezione civile. Al termine dell’incontro, il tribunale ha suggerito alle parti la possibilità di trovare un accordo extragiudiziale, tentando così di chiudere la controversia senza arrivare a una lunga battaglia legale. Ma, guardando al passato della coppia, non è affatto certo che la pace arrivi così facilmente.
La nuova causa riguarda alcune proprietà immobiliari acquistate negli anni in cui Mauro Icardi giocava in Italia. Il calciatore, oggi al Galatasaray, sostiene di aver investito personalmente nell’acquisto di questi beni durante il matrimonio con Wanda Nara e ora ne chiede la restituzione.
A rappresentarlo in tribunale sono gli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano, mentre l’imprenditrice e showgirl argentina è assistita dall’avvocato Giuseppe Di Carlo. Il giudice, nel corso dell’udienza, ha aperto alla possibilità di una transazione tra le parti, una soluzione che potrebbe evitare mesi - o anni - di scontri legali.
La questione economica non è mai stata un dettaglio nella storia della coppia. Nel corso degli anni, infatti, Wanda Nara ha avuto un ruolo centrale anche nella gestione della carriera del marito, seguendone contratti, immagine pubblica e trattative sportive.
La vicenda giudiziaria è soltanto l’ultimo capitolo di una relazione che per anni ha catturato l’attenzione dei media. Mauro Icardi e Wanda Nara sono stati protagonisti di una storia spesso raccontata sui social, non certo lontano dalle telecamere.
Indimenticabile, per esempio, la cosiddetta "crisi del like" esplosa nel 2021, quando sospetti tradimenti e messaggi social avevano scatenato settimane di battibecchi pubblici. Da allora tra i due non sono mancate separazioni annunciate, riavvicinamenti improvvisi e nuovi scontri.
Con la fine definitiva del matrimonio, però, il terreno di confronto si è spostato su questioni patrimoniali sempre più delicate: contratti, diritti d’immagine e investimenti accumulati negli anni migliori della carriera di Icardi.
La disputa sulle case italiane rappresenta quindi solo una parte di un quadro più ampio. Un capitolo in più di una storia che, anche lontano dal campo da gioco, continua a far parlare di sé.
