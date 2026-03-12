La loro storia è stata per anni un intreccio di amore, calcio e polemiche. Ora, però, tra Mauro Icardi e Wanda Nara resta soprattutto una lunga scia di questioni legali ancora aperte. L’ultimo capitolo, come riporta l'Adnkronos, si sta consumando nelle aule del Tribunale di Milano, dove l’attaccante argentino ha avviato una causa per ottenere la restituzione di alcuni immobili acquistati in Italia durante il matrimonio.