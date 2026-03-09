Wanda Nara festeggia il compleanno di L-Gante condividendo i loro momenti più belli
Dopo le forti polemiche che l’avevano vista coinvolta insieme all’ex marito Mauro Icardi ai tempi dell’Inter, sembra essere tornato il sereno tra i due "ex nemici"
Wanda Nara e Luciano Spalletti © Instagram
A volte ritornano. Wanda Nara ha condiviso sul proprio profilo Instagram, un po’ a sorpresa, due storie in cui appare felice insieme a Luciano Spalletti. L’incontro è avvenuto dopo il derby tra Milan e Inter, vinto dai rossoneri grazie alla rete di Pervis Estupiñán.
Nelle immagini pubblicate sui social, i due compaiono sorridenti. A corredo della foto, l’ex moglie di Mauro Icardi ha taggato direttamente l’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, accompagnando lo scatto con una frase breve ma significativa: "Che piacere rivederti, mister".
Un messaggio che ha subito attirato l’attenzione, soprattutto alla luce del passato tutt’altro che idilliaco che ha legato i due.
Il rapporto tra Spalletti e la coppia formata da Icardi e Wanda Nara affonda le sue radici nella stagione 2018-2019, quando l’allenatore sedeva sulla panchina dell’Inter e l’attaccante argentino era il capitano dei nerazzurri.
In quel periodo il clima iniziò a incrinarsi progressivamente. Wanda Nara, oltre a essere la moglie del calciatore in quel periodo, ne era anche l’agente e partecipava spesso a programmi televisivi sportivi. In quelle occasioni rilasciò diverse dichiarazioni critiche sulla gestione tecnica dell’Inter e sul ruolo del marito all’interno della squadra.
Parole che vennero interpretate come un’ingerenza negli equilibri dello spogliatoio e che non furono accolte favorevolmente né dalla società né dallo stesso Spalletti.
Il momento decisivo arrivò quando l’Inter decise di togliere la fascia di capitano a Mauro Icardi, affidandola a Samir Handanović. Ufficialmente la scelta fu motivata da questioni interne, ma molti collegarono la decisione anche alle tensioni alimentate dalle dichiarazioni pubbliche di Wanda Nara.
Nella sua autobiografia, Luciano Spalletti spiegò in modo diretto le ragioni di quella scelta, raccontando di aver chiesto a Icardi di chiarire le parole pronunciate da Wanda Nara in televisione davanti ai compagni di squadra. L’attaccante rispose sostenendo che a parlare non fosse stata la moglie, ma il suo procuratore, Nara, e che l’intervento fosse avvenuto esclusivamente in quella veste professionale.
Per l’allenatore, però, la situazione era ormai diventata impossibile da gestire. Da quel momento Icardi rimase fuori squadra per diverso tempo. Ufficialmente a causa di un problema al ginocchio, ma in realtà il rapporto con allenatore e società era ormai compromesso.
La vicenda si chiuse alla fine della stagione, quando l’Inter e il giocatore accettarono l’offerta del Paris Saint-Germain, mettendo così fine a uno dei capitoli più turbolenti della storia recente nerazzurra.
Le immagini condivise su Instagram, che ritraggono dunque Wanda Nara e Luciano Spalletti sorridenti e apparentemente sereni dopo le tensioni del passato, sembrano suggerire che tra i due sia finalmente arrivata la pace.
