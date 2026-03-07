Wanda Nara, all'anulare spunta un nuovo anello: nozze in vista?
Durante il soggiorno a Milano con Martín Migueles, un dettaglio non passa inosservato: un brillante all'anulare sinistro accompagnato da una frase sui social
Basta poco per riaccendere l'attenzione su Wanda Nara. Basta un semplice dettaglio apparso in alcune foto e video pubblicati sui social: un anello ben visibile al dito. Il gioiello non è passato inosservato ai fan più attenti, che hanno immediatamente iniziato a chiedersi se dietro quel brillante ci sia un significato speciale. In poche ore il web si è riempito di ipotesi e commenti, alimentando nuove voci sulla situazione sentimentale della showgirl argentina: nuovo matrimonio in vista?
L'anello che alimenta le ipotesi
Wanda Nara, tornata a Milano per alcuni impegni personali e legali ma anche per concedersi qualche momento di relax con il compagno Martín Migueles. Tra colazioni in balcone, cene romantiche e passeggiate per le vie del capoluogo lombardo, i fan più attenti hanno notato un particolare che ha immediatamente scatenato le indiscrezioni: un anello con un brillante indossato dalla showgirl argentina proprio sull'anulare sinistro. Un dettaglio che, nel giro di poche ore, ha fatto nascere una domanda inevitabile sui social: Wanda Nara è pronta a sposarsi di nuovo?
A rendere la situazione ancora più intrigante è stata una storia pubblicata su Instagram proprio da Martín Migueles. Nello scatto la coppia appare seduta a un tavolino, immersa in un’atmosfera rilassata e complice. Ma non è tanto la foto ad aver attirato l'attenzione quanto la didascalia. Accanto all'immagine compare, infatti, una domanda diretta: "Te queres casar conmigo?", cioè "Mi vuoi sposare?". Una frase che per molti suona come una vera e propria proposta di matrimonio.
Un nuovo capitolo dopo la fine con Mauro Icardi
La permanenza di Wanda Nara a Milano non è soltanto romantica. L'imprenditrice si trova in città anche per seguire alcune questioni legali legate alla separazione da Mauro Icardi, una vicenda che continua a far parlare. Negli ultimi mesi la sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata. Dopo la rottura con il calciatore e la relazione altalenante con il rapper L-Gante, Wanda sembra aver ritrovato serenità accanto a Migueles. Le immagini condivise sui social raccontano una quotidianità fatta di momenti semplici: colazioni tranquille, cene intime e sguardi complici che mostrano una coppia sempre più affiatata.
Chi è Martín Migueles
Al centro della curiosità del pubblico c'è anche lui, Martín Migueles, l'uomo che avrebbe conquistato il cuore della showgirl. Argentino e lontano dal mondo dello spettacolo, Migueles è conosciuto con il soprannome di "El Tano". Le informazioni sulla sua vita privata sono poche, ma secondo alcune ricostruzioni si tratterebbe di un imprenditore che in passato avrebbe fatto fortuna nel settore della vendita di telefoni cellulari, lavorando per un periodo anche nell'ambito doganale. Successivamente avrebbe investito nel mercato immobiliare.
Il silenzio di Wanda alimenta il mistero
Per il momento Wanda Nara non ha commentato né la frase pubblicata dal compagno né il significato dell'anello che indossa. Un silenzio che contribuisce ad alimentare il mistero e a far crescere le speculazioni. Proposta vera o semplice gioco social? Per ora la showgirl preferisce non svelare nulla.