LUNA DI MIELE IN ANTICIPO?

Wanda Nara, vacanze "esplosive" alle Maldive con Martín

La showgirl si gode il sole tropicale insieme al nuovo compagno. Che vorrebbe già sposarla...

16 Mar 2026 - 08:12
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La storia d'amore tra Wanda Nara e Martín Migueles sembra procedere a gonfie vele. La showgirl argentina si è concessa una vacanza alle Maldive con il nuovo compagno, tra momenti di relax in un resort di lusso e pennichelle in spiaggia. L'ex moglie di Mauro Icardi, reduce da un periodo sentimentale travagliato, ha dato sfoggio del suo fisico "esplosivo" sotto l'ombrellone, dove si è riparata dal sole cocente del Paese tropicale, in un periodo in cui le temperature sono stabili intorno ai 28 gradi. Una fuga d'amore, quella di Wanda Nara e del suo Martín, che a qualcuno è sembrata più... un anticipo di luna di miele, dato il nuovissimo anello con brillante indossato dalla showgirl e la proposta di matrimonio social di Migueles.

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Il misterioso anello

 A inizio marzo, infatti, Wanda Nara era tornata a Milano per alcuni impegni personali (e legali). Tra cenette romantiche, passeggiate per le vie meneghine e colazioni in balcone, i follower della showgirl hanno notato un bel brillante sfoggiato sull'anulare sinistro. Un dettaglio che ha fatto subito scatenare i social: l'ex moglie di Icardi, dopo gli alti e bassi con il rapper L-Gante, è pronta indossare nuovamente l'abito bianco?

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La proposta di matrimonio social

 I dubbi sulle presunte nozze sono aumentati ulteriormente dopo che lo stesso Martín, in una storia postata su Instagram, ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio social. Migueles - imprenditore argentino, soprannominato El Tano - ha pubblicato una foto che ritraeva lui e Wanda Nara seduti a un tavolino. Nulla di strano, se non per la didascalia: "Te queres casar conmigo?" (in italiano, "Mi vuoi sposare?"). Chissà cosa ha risposto la sua dolce metà...

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