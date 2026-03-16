Wanda Nara, vacanze "esplosive" alle Maldive con Martín

La storia d'amore tra Wanda Nara e Martín Migueles sembra procedere a gonfie vele. La showgirl argentina si è concessa una vacanza alle Maldive con il nuovo compagno, tra momenti di relax in un resort di lusso e pennichelle in spiaggia. L'ex moglie di Mauro Icardi, reduce da un periodo sentimentale travagliato, ha dato sfoggio del suo fisico "esplosivo" sotto l'ombrellone, dove si è riparata dal sole cocente del Paese tropicale, in un periodo in cui le temperature sono stabili intorno ai 28 gradi. Una fuga d'amore, quella di Wanda Nara e del suo Martín, che a qualcuno è sembrata più... un anticipo di luna di miele, dato il nuovissimo anello con brillante indossato dalla showgirl e la proposta di matrimonio social di Migueles.