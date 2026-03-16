Wanda Nara, vacanze "esplosive" alle Maldive con Martín
La showgirl si gode il sole tropicale insieme al nuovo compagno. Che vorrebbe già sposarla...
La storia d'amore tra Wanda Nara e Martín Migueles sembra procedere a gonfie vele. La showgirl argentina si è concessa una vacanza alle Maldive con il nuovo compagno, tra momenti di relax in un resort di lusso e pennichelle in spiaggia. L'ex moglie di Mauro Icardi, reduce da un periodo sentimentale travagliato, ha dato sfoggio del suo fisico "esplosivo" sotto l'ombrellone, dove si è riparata dal sole cocente del Paese tropicale, in un periodo in cui le temperature sono stabili intorno ai 28 gradi. Una fuga d'amore, quella di Wanda Nara e del suo Martín, che a qualcuno è sembrata più... un anticipo di luna di miele, dato il nuovissimo anello con brillante indossato dalla showgirl e la proposta di matrimonio social di Migueles.
Il misterioso anello
A inizio marzo, infatti, Wanda Nara era tornata a Milano per alcuni impegni personali (e legali). Tra cenette romantiche, passeggiate per le vie meneghine e colazioni in balcone, i follower della showgirl hanno notato un bel brillante sfoggiato sull'anulare sinistro. Un dettaglio che ha fatto subito scatenare i social: l'ex moglie di Icardi, dopo gli alti e bassi con il rapper L-Gante, è pronta indossare nuovamente l'abito bianco?
La proposta di matrimonio social
I dubbi sulle presunte nozze sono aumentati ulteriormente dopo che lo stesso Martín, in una storia postata su Instagram, ha fatto una vera e propria proposta di matrimonio social. Migueles - imprenditore argentino, soprannominato El Tano - ha pubblicato una foto che ritraeva lui e Wanda Nara seduti a un tavolino. Nulla di strano, se non per la didascalia: "Te queres casar conmigo?" (in italiano, "Mi vuoi sposare?"). Chissà cosa ha risposto la sua dolce metà...