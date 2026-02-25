Il racconto ha i contorni di una scena quasi surreale. Era l'11 gennaio quando Keita Baldé è uscito di casa per andare ad allenarsi con uno zaino più piccolo del solito. Un dettaglio che ha acceso un campanello d'allarme. "Mi è sembrato strano", ha spiegato Guatieri. Gli ha chiesto se sarebbe rientrato a casa. Non è mai tornato. Telefonate, messaggi, il silenzio dall'altra parte. Poi la segreteria telefonica in spagnolo. Il sospetto che fosse volato a Barcellona, dove il calciatore ha casa. Ha chiamato il fratello, ha cercato risposte. Nulla. "È sparito", ha raccontato.