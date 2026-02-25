Amore finito

L'amore tra Simona Guatieri e Keita Baldé sembra arrivato davvero al capolinea. Dopo dieci anni insieme, due figli e una lunga serie di crisi superate, la modella e influencer ha annunciato la separazione definitiva dal calciatore del Monza. Parole amare, cariche di delusione, affidate prima alle interviste e poi ai social. "Sono la regina delle cornute”, ha detto senza filtri, con quella sincerità che non lascia spazio a interpretazioni.

Per Guatieri, che solo un anno fa aveva scelto di perdonare e provare a ricostruire, questa volta sembra non esserci più margine. L'amore, racconta, è finito. Resta l'affetto per il padre dei suoi figli, ma la fiducia si è spezzata.

La scomparsa e l’addio

 Il racconto ha i contorni di una scena quasi surreale. Era l'11 gennaio quando Keita Baldé è uscito di casa per andare ad allenarsi con uno zaino più piccolo del solito. Un dettaglio che ha acceso un campanello d'allarme. "Mi è sembrato strano", ha spiegato Guatieri. Gli ha chiesto se sarebbe rientrato a casa. Non è mai tornato. Telefonate, messaggi, il silenzio dall'altra parte. Poi la segreteria telefonica in spagnolo. Il sospetto che fosse volato a Barcellona, dove il calciatore ha casa. Ha chiamato il fratello, ha cercato risposte. Nulla. "È sparito", ha raccontato.

Una ferita che si aggiunge a quelle del passato, compreso il ciclone mediatico che li aveva travolti quando il nome di Keita era emerso nella turbolenta separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Allora Simona Guatieri aveva scelto il perdono. Oggi no.

Lo sfogo e la replica

 "Ho sempre chiuso gli occhi, ho sempre fatto finta di non vedere", ha ammesso con amarezza Guatieri. La delusione più grande, dice, è aver continuato a credere nella possibilità di cambiare le cose. "Ora ci sarà il divorzio, spero di trovare una consensuale, per evitare altro dolore. Gli voglio bene, ma l’amore è finito", ha dichiarato.

Dal canto suo, Keita Baldé ha pubblicato una storia su Instagram che molti hanno interpretato come una risposta indiretta. Un lungo messaggio, a suo dire, contro l'auto-vittimizzazione e la ricerca di fama attraverso i problemi personali: "Cercare la fama esponendo i propri problemi personali è un fenomeno contemporaneo amplificato dai social media e dalla cultura dell’immediatezza. Questa strategia consiste nel trasformare tragedie, traumi, conflitti familiari o difficoltà finanziarie in contenuti fruibili, alla ricerca di una convalida esterna, di attenzione o di una rapida popolarità". Parole criptiche, seguite da un video e da un mazzo di rose rosse. Un segnale per qualcun'altra?

