Il calciatore Keita Balde ha sposato la modella Simona Guatieri
La modella e influencer annuncia il divorzio dal calciatore del Monza e si sfoga sui social dopo l'ennesima delusione
Simona Guatieri da Cult © Instagram
L'amore tra Simona Guatieri e Keita Baldé sembra arrivato davvero al capolinea. Dopo dieci anni insieme, due figli e una lunga serie di crisi superate, la modella e influencer ha annunciato la separazione definitiva dal calciatore del Monza. Parole amare, cariche di delusione, affidate prima alle interviste e poi ai social. "Sono la regina delle cornute”, ha detto senza filtri, con quella sincerità che non lascia spazio a interpretazioni.
Per Guatieri, che solo un anno fa aveva scelto di perdonare e provare a ricostruire, questa volta sembra non esserci più margine. L'amore, racconta, è finito. Resta l'affetto per il padre dei suoi figli, ma la fiducia si è spezzata.
Il racconto ha i contorni di una scena quasi surreale. Era l'11 gennaio quando Keita Baldé è uscito di casa per andare ad allenarsi con uno zaino più piccolo del solito. Un dettaglio che ha acceso un campanello d'allarme. "Mi è sembrato strano", ha spiegato Guatieri. Gli ha chiesto se sarebbe rientrato a casa. Non è mai tornato. Telefonate, messaggi, il silenzio dall'altra parte. Poi la segreteria telefonica in spagnolo. Il sospetto che fosse volato a Barcellona, dove il calciatore ha casa. Ha chiamato il fratello, ha cercato risposte. Nulla. "È sparito", ha raccontato.
Una ferita che si aggiunge a quelle del passato, compreso il ciclone mediatico che li aveva travolti quando il nome di Keita era emerso nella turbolenta separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Allora Simona Guatieri aveva scelto il perdono. Oggi no.
"Ho sempre chiuso gli occhi, ho sempre fatto finta di non vedere", ha ammesso con amarezza Guatieri. La delusione più grande, dice, è aver continuato a credere nella possibilità di cambiare le cose. "Ora ci sarà il divorzio, spero di trovare una consensuale, per evitare altro dolore. Gli voglio bene, ma l’amore è finito", ha dichiarato.
Dal canto suo, Keita Baldé ha pubblicato una storia su Instagram che molti hanno interpretato come una risposta indiretta. Un lungo messaggio, a suo dire, contro l'auto-vittimizzazione e la ricerca di fama attraverso i problemi personali: "Cercare la fama esponendo i propri problemi personali è un fenomeno contemporaneo amplificato dai social media e dalla cultura dell’immediatezza. Questa strategia consiste nel trasformare tragedie, traumi, conflitti familiari o difficoltà finanziarie in contenuti fruibili, alla ricerca di una convalida esterna, di attenzione o di una rapida popolarità". Parole criptiche, seguite da un video e da un mazzo di rose rosse. Un segnale per qualcun'altra?