Selena Gomez e Benny Blanco: fuga d'amore tra Toscana ed Emilia-Romagna
© Instagram @selenagomez | Selena Gomez in vacanza con Benny Blanco in Italia
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© IPA
Nicole Kidman è stata fotografata durante una vacanza a Portofino, in Liguria, finendo al centro dei gossip per la presenza di un nuovo accompagnatore. L'attrice è stata immortalata in alcuni scatti di Page Six e Hello Magazine in atteggiamenti rilassati e complici con l'imprenditore statunitense Michael Reinstein, fondatore del gruppo di investimenti Regent. Ancora presto per parlare di relazione ufficiale, ma giusto in tempo per scatenare il chiacchiericcio sul web a pochi mesi dal divorzio dell'attrice con Keith Urban.
Il soggiorno ligure di Nicole Kidman e Michael Reinstein è iniziato a metà luglio, ma solo pochi giorni fa sono stati divulgati gli scatti che li ritraggono sorridenti, tra due chiacchiere, uno Spritz e una vista mozzafiato sul golfo di Portofino. Nessuno dei due ha confermato il presunto flirt per il momento. Nicole ha, inoltre, trascorso del tempo con la sorella Antonia, in occasione del suo 56esimo compleanno.
L'imprenditore e compagno di vacanza della Kidman ha una solida carriera negli affari - moda, media e intrattenimento - ma è tendenzialmente lontano dai riflettori e dal mondo di Hollywood. Classe 1971, è laureato in legge e ha avuto esperienza anche nel mondo della politica e dello spettacolo. Di recente ha disattivato il suo profilo Instagram, che contava circa 40mila follower, dopo le voci del flirt con l'attrice.
© Instagram @selenagomez | Selena Gomez in vacanza con Benny Blanco in Italia
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L'avvistamento di Nicole Kidman insieme a Reinstein arriva a pochi mesi dal divorzio da Keith Urban. Al momento la priorità dell'attrice resta la famiglia e la fitta agenda professionale, tra impegni cinematografici e televisivi, compreso il ritorno sul set con Sandra Bullock per il sequel di "Amori e incantesimi".