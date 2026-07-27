L'imprenditore e compagno di vacanza della Kidman ha una solida carriera negli affari - moda, media e intrattenimento - ma è tendenzialmente lontano dai riflettori e dal mondo di Hollywood. Classe 1971, è laureato in legge e ha avuto esperienza anche nel mondo della politica e dello spettacolo. Di recente ha disattivato il suo profilo Instagram, che contava circa 40mila follower, dopo le voci del flirt con l'attrice.