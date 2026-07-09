Il debutto risale al 2024 con Miu Miu e, da allora, le occasioni prestigiose non sono mancate. All'inizio dell'anno aveva attirato l'attenzione anche al Met Gala, dove aveva sfilato accanto alla madre con un elegante abito Dior. In più occasioni Sunday ha raccontato di aver trovato proprio in Nicole Kidman la sua principale fonte d'ispirazione, ricordando quanto l'abbia influenzata crescere tra set fotografici e grandi eventi internazionali.