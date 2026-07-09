Da Dua Lipa a Nicole Kidman: le sfilate a Parigi sono i nuovi red carpet?
© IPA | Star e celebs alla sfilata Chanel Haute Couture a Parigi: Nicole Kidman
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Met Gala 2026: Nicole Kidman e sua figlia Sunday Rose Kidman Urban © Afp
Per Nicole Kidman è arrivato uno di quei momenti che ogni genitore vive con emozione. La figlia Sunday Rose ha compiuto 18 anni e l'attrice premio Oscar ha scelto i social per celebrare il traguardo con un messaggio semplice, ma ricco d'affetto. "Buon diciottesimo compleanno angelo mio, non potresti essere più amata", ha scritto su Instagram, accompagnando le parole con due fotografie che riportano indietro nel tempo.
Nel primo scatto Sunday è ancora una bambina tra le braccia della madre, mentre nel secondo appare di spalle, con un costumino bianco e due ali da angioletto. Immagini intime che raccontano un legame profondo tra le due e che hanno subito conquistato i fan dell'attrice.
La maggiore età arriva in un momento particolarmente importante per Sunday Rose. Appena un giorno prima del compleanno, la giovane ha sfilato per il secondo anno consecutivo sulla passerella di Dior durante la Paris Fashion Week, confermando un percorso che sembra ormai indirizzarla verso il mondo della moda.
Il debutto risale al 2024 con Miu Miu e, da allora, le occasioni prestigiose non sono mancate. All'inizio dell'anno aveva attirato l'attenzione anche al Met Gala, dove aveva sfilato accanto alla madre con un elegante abito Dior. In più occasioni Sunday ha raccontato di aver trovato proprio in Nicole Kidman la sua principale fonte d'ispirazione, ricordando quanto l'abbia influenzata crescere tra set fotografici e grandi eventi internazionali.
Sunday Rose è nata nel 2008 dal matrimonio tra Nicole Kidman e il musicista Keith Urban, sposati nel 2006 dopo la fine della lunga relazione dell'attrice con Tom Cruise. Due anni dopo è arrivata anche la secondogenita Faith Margaret.
Nonostante la separazione avvenuta nel 2025 e il divorzio definito nei primi mesi del 2026, i due ex coniugi hanno scelto di mettere al centro il benessere delle figlie, stabilendo un accordo condiviso sulla gestione della loro crescita. Tra regole precise e rispetto reciproco, l'obiettivo resta quello di garantire a Sunday e Faith un ambiente sereno.
E così, nel giorno del diciottesimo compleanno della primogenita, a parlare più di tutto sono le immagini e quelle poche parole scritte da Nicole Kidman: un augurio che racchiude l'orgoglio di una madre e l'inizio di un nuovo capitolo per sua figlia.
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