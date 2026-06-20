Nicole Kidman e Keith Urban, coppia al capolinea
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Dall'Australia a star globale, passando per un Oscar, sei Golden Globe, due matrimoni sotto i riflettori e una carriera costruita sfidando ogni etichetta
Capelli lunghi dopo i 50 anni: Nicole Kidman a Cannes 78 per l’evento Kering Women In Motion Awards 2025 © IPA
In un'industria che ama catalogare, Nicole Kidman ha trascorso oltre quarant'anni a sfuggire alle definizioni. Diva sofisticata e interprete sperimentale, protagonista di blockbuster e regina del cinema d'autore, volto glamour del red carpet e produttrice attenta alle storie femminili: la sua carriera è una continua fuga dalle aspettative. Il 20 giugno festeggia 59 anni e continua a occupare un posto unico nel panorama internazionale. Non soltanto per i premi conquistati, ma per la capacità di reinventarsi continuamente senza perdere la propria identità.
Nicole Mary Kidman nasce il 20 giugno 1967 a Honolulu, nelle Hawaii, da genitori australiani che si trovavano temporaneamente negli Stati Uniti per motivi di lavoro. Cresce però a Sydney, in Australia, dove sviluppa fin da giovanissima una passione per la recitazione. Dopo le prime esperienze in produzioni televisive e cinematografiche australiane negli anni Ottanta, il suo talento inizia a farsi notare grazie al thriller Dead Calm del 1989, considerato il film che le apre le porte di Hollywood.
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La svolta internazionale arriva nel 1990 con Days of Thunder. Sul set incontra l'uomo che diventerà suo marito e con il quale formerà una delle coppie più celebri degli anni Novanta: Tom Cruise. I due si sposano nello stesso anno e diventano rapidamente una delle coppie più fotografate del pianeta. Durante il matrimonio adottano due figli, Isabella Jane e Connor. Dopo oltre dieci anni insieme, il divorzio viene ufficializzato nel 2001, segnando uno dei momenti più discussi della cronaca rosa internazionale.
Se gli anni Novanta consolidano la sua fama, il decennio successivo la trasforma in una leggenda. Nel 2001 conquista pubblico e critica con Moulin Rouge!, dimostrando anche sorprendenti doti canore. L'anno successivo arriva il ruolo destinato a entrare nella storia: la scrittrice Virginia Woolf in The Hours. L'interpretazione le vale l'Oscar come Miglior Attrice nel 2003, consacrandola definitivamente tra le più grandi interpreti della sua generazione.
A differenza di molte star hollywoodiane, Kidman ha sempre alternato produzioni commerciali e film d'autore. Ha lavorato con registi come Stanley Kubrick, Baz Luhrmann, Jane Campion, Sofia Coppola e Yorgos Lanthimos, costruendo una filmografia che spazia dal thriller psicologico al musical, dal dramma storico alla commedia nera. Tra i titoli più rappresentativi figurano Eyes Wide Shut, The Others, Dogville, Cold Mountain, Rabbit Hole, Lion e Big Little Lies, serie televisiva che le ha regalato nuovi riconoscimenti e una seconda stagione d'oro della sua carriera.
Nel 2006 Nicole Kidman sposa il cantante country Keith Urban. Dal matrimonio nascono due figlie, Sunday Rose e Faith Margaret. Negli anni l'attrice ha spesso raccontato quanto la famiglia abbia rappresentato un punto di equilibrio in una carriera vissuta costantemente sotto i riflettori.
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Nel corso della sua carriera Nicole Kidman ha collezionato un impressionante numero di riconoscimenti. Nel suo palmarès figurano un Premio Oscar, sei Golden Globe, due Emmy Awards, un BAFTA e numerose candidature ai principali premi cinematografici e televisivi internazionali. Nel 2024 è inoltre diventata la prima attrice australiana a ricevere il prestigioso AFI Life Achievement Award, uno dei più importanti riconoscimenti alla carriera assegnati dall'American Film Institute.