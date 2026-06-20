A differenza di molte star hollywoodiane, Kidman ha sempre alternato produzioni commerciali e film d'autore. Ha lavorato con registi come Stanley Kubrick, Baz Luhrmann, Jane Campion, Sofia Coppola e Yorgos Lanthimos, costruendo una filmografia che spazia dal thriller psicologico al musical, dal dramma storico alla commedia nera. Tra i titoli più rappresentativi figurano Eyes Wide Shut, The Others, Dogville, Cold Mountain, Rabbit Hole, Lion e Big Little Lies, serie televisiva che le ha regalato nuovi riconoscimenti e una seconda stagione d'oro della sua carriera.