Addio a Varta, l'azienda di batterie presenta istanza di fallimento

A spingere Varta verso il fallimento è stata la difficile situazione dei conti. Negli ultimi anni l'azienda ha subito pesantemente la concorrenza asiatica, capace di commercializzare volumi elevati a costi notevolmente inferiori. Il colpo decisivo però è arrivato la scorsa primavera, quando il principale cliente di Varta, il gigante hi-tech statunitense Apple è passato a produttori cinesi per la fornitura delle batterie destinate agli auricolari Airpods. Secondo un'analisi indipendente, Varta necessita di decine di milioni di euro di finanziamenti aggiuntivi a breve termine, ma nonostante intense trattative nessuno tra gli attuali azionisti – tra cui Porsche e l'investitore austriaco Michael Tojner – si è dimostrato disposto a fornire ulteriore capitale.