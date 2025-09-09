Apple presenta iPhone Air: design ultrasottile, chip AI e prezzi stabili | Ecco tutte le novità

Il nuovo iPhone Air spinge l'innovazione sul design (è il più sottile di sempre) e include componenti avanzati per l'AI. Cupertino conferma prezzi in linea con il 2024, malgrado i dazi USA-Cina. Si tratta di una delle più grandi revisioni hardware degli ultimi anni per la casa di Cupertino, che ha scelto di puntare su sostenibilità e ottimizzazione degli spazi interni per offrire prestazioni elevate in un formato minimale. Apple ha svelato il suo nuovo iPhone Air: 5,6 millimetri di spessore, chip A19 Pro, solo eSIM e materiali riciclati. Un dispositivo che punta su design, sostenibilità e potenzialità AI, anche se Siri rimane indietro rispetto alla concorrenza. Il CEO Tim Cook ha aperto l'evento con una citazione di Steve Jobs e ha dichiarato: "Con la nuova gamma di iPhone alziamo l'asticella. Sin dall'inizio, iPhone ha reinventato il settore degli smartphone. Abbiamo spinto sempre più in avanti le innovazioni e oggi andiamo oltre, con quella che per noi è una novità assoluta". Assieme al nuovo smartphone, presentati anche gli iPhone 17, nuovi Apple Watch e AirPods. I prezzi restano invariati, ma i dazi e le tensioni globali mettono pressione sul colosso di Cupertino.