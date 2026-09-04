Caro carburanti, prezzi mai così alti da luglio 2022: benzina a 2,046 e gasolio a 2,157

"Nel giro di qualche giorno, un pieno da 50 litri di gasolio costa 1,45 euro in più, uno di benzina 1,50 euro. Nella rete stradale il balzo è di 1,35 per il gasolio e 1,20 per la benzina". Lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando le medie Mimit. "Senza lo sconto sulle accise, considerando il prezzo di oggi, per la prima volta il gasolio varcherebbe in autostrada la soglia monstre di 2,4 euro, nelle strade normali arriverebbe a 2,328 euro al litro", prosegue Dona. "Il Governo deve intervenire in modo serio sia sul gasolio che sulla benzina, il che vuol dire sconto di 30 cent per il gasolio e 15 cent per la benzina e non certo con una mini-proroga di 4 o 5 giorni. Infatti, non può lavarsene le mani aiutando solo autotrasportatori, agricoltori, pescatori e i soliti amici tassisti o scaricando sulle imprese del settore privato il problema dei pendolari con insignificanti esenzioni fiscali. Fino a oggi i provvedimenti di taglio delle accise hanno richiesto una copertura di 2 miliardi e 14,1 milioni che sono stati ampiamente pagati dagli automobilisti con l'Iva se il meccanismo delle accise mobili non calcolasse l'extragettito in base all'andamento del greggio sui mercati internazionali ma in base al prezzo alla pompa effettivamente pagato dagli automobilisti. Troppo facile scorporare le speculazioni del mercato interno per poi dire che i soldi non ci sono. Ripetiamo la richiesta al Mef: ci dicano quanti miliardi hanno incassato in più da marzo 2026 ad agosto 2026 rispetto a quanto incamerato da marzo ad agosto del 2025", conclude Dona.